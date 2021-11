Tra le tante novità presenti su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, il colosso di Mountain View ha introdotto anche una serie di nuovi sfondi. Se non avete ancora deciso se acquistare i nuovi smartphone di Google ma volete dare un tocco di novità al vostro smartphone, tutti gli sfondi dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono disponibili al download.

Gli sfondi di Google Pixel 6/6 Pro pronti al download

La nuova serie di smartphone di Google integra alcuni sfondi dedicati alla natura e più nello specifico ai fiori. Queste immagini sono state scattate dal fotografo Andrew Zuckerman e fanno parte della collezione di wallpaper etichettata come “Bloom”.

La collezione di sfondi Motif, invece, è a sua volta suddivisa in due sotto categorie: “Floating“, di Antti Kalevi, e “Piece of G“, di Letman. Google descrive questa collezione di sfondi come “suggerimenti di forme e colori che creano luoghi giocosi“.

Passando poi agli sfondi animati disponibili sugli smartphone di Google, si tratta semplicemente di un mix della collezione “Bloom” che abbiamo visto poco più su.

Infine, il colosso di Mountain View ha aggiunto anche altre tipologie di sfondi che combinano elementi astratti con varie forme e colori.

Come sempre vi ricordiamo che gli sfondi disponibili all’interno della news sono semplicemente un’anteprima compressa, pertanto non vanno scaricati. Se volete farlo dovete fare riferimento a questi link:

