Le offerte dell’iniziativa Winter Sale Xiaomi, lanciate a inizio mese, si arricchiscono con altri due smartphone Android: sul sito è possibile trovare in sconto anche POCO F3 5G e Redmi 10, che si aggiungono per qualche ora ai tanti altri disponibili.

POCO F3 5G e Redmi 10 in offerta coi Winter Sale Xiaomi (5-6 novembre 2021)

POCO F3 5G e Redmi 10 sono in offerta su mi.com solo per oggi e domani (6 novembre 2021) e possono essere acquistati in sconto nelle versioni da 6-128 o 4-128 GB.

POCO F3 5G è uno smartphone lanciato sul mercato italiano a inizio primavera e mette a disposizione display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 870, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 4520 mAh.

Redmi 10 è arrivato qualche mese più tardi, nell’estate 2021, con display Full-HD+ da 6,5 pollici a 90 Hz, SoC Mediatek Helio G88, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5000 mAh.

Lanciati nelle suddette versioni al prezzo di rispettivamente 349 e 229,90 euro, sono ora disponibili in offerta sul sito Xiaomi a 279,90 e 179,90 euro. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto. Ricordate che il Black Friday e il Cyber Monday si stanno avvicinando, quindi potete iniziare a salvare le nostre pagine dedicate tra i preferiti.

acquista POCO F3 5G (6-128) e Redmi 10 (4-128 GB) in offerta

