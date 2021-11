“Pronto? Ciao, scusa, ti ho chiamato per sbaglio…” Ecco cosa sta accadendo ad alcuni utenti muniti dei nuovissimi smartphone di fascia alta di Google che lamentano un bug assai curioso: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro farebbero telefonate accidentali.

Telefonate accidentali con Google Pixel 6

Andando con ordine, su Reddit è presente un thread piuttosto interessante in cui diversi utenti muniti dei nuovi smartphone del gigante di Mountain View, indicano che si sono spesso ritrovati a essere impegnati in telefonate accidentali senza aver nemmeno preso in mano il telefono. Un utente, addirittura, indica di essersi accorto della chiamata in corso mentre leggeva un libro e con il suo Google Pixel 6 con il display rivolto verso il basso.

Per alcuni le telefonate accidentali di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarebbero da imputare a Google Assistant, ma altri utenti hanno sottolineato su Reddit che a loro è capitato anche in ambienti completamente silenziosi o addirittura durante le ore di sonno. In un altro thread sulla community Pixel di Google, un paio di utenti hanno scritto che il telefono continuava a chiamare in continuazione lo stesso contatto (sono stati costretti a eliminarlo da Google Contatti), mentre altri sono riusciti a dribblare il bug disabilitando le funzioni di Google Assistant dalla lockscreen.

Ad oggi l’azienda statunitense non ha rilasciato alcuna dichiarazione circa il bug delle telefonate accidentali con Google Pixel 6/6 Pro, ma vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.

