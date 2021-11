La notizia di una nuova versione speciale di uno smartphone OnePlus era nell’aria, ma ora è ufficiale. OnePlus Nord 2 5G sarà presto disponibile in un’edizione speciale: la casa cinese non ha apertamente confermato a cosa sarà ispirata, ma l’immagine rilasciata pare proprio confermare che sarà a tema Pac-Man.

OnePlus Nord 2 5G sta arrivando in edizione speciale: si tratta di Pac-Man?

Non si tratta di una prima volta per OnePlus, visto che in questi anni ci ha abituato a rilasciare particolari versioni dei suoi smartphone Android. Le collaborazioni hanno toccato diversi brand, come Avengers (OnePlus 6), McLaren (OnePlus 7T Pro e non solo) e Cyberpunk 2077 (OnePlus 8T e OnePlus Watch), ed è (quasi) arrivato il momento di scoprire una nuova edizione speciale, questa volta per OnePlus Nord 2 5G.

Il produttore non ha ufficialmente confermato che si tratterà di una OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition, ma l’immagine teaser che possiamo vedere qui sotto sembra proprio puntare in quella direzione. Come sempre non dovrebbero esserci modifiche alla scheda tecnica, ma solo cambiamenti estetici, l’integrazione di sfondi e temi e non molto altro.

Dovrebbe essere solo questione di qualche giorno, poi dovremmo conoscere ufficialmente OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition: cosa vi aspettate da questa nuova edizione speciale? Sareste interessati ad acquistarla?

