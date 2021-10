L’arrivo dell’aggiornamento A.11 di OxygenOS per OnePlus Nord 2 5G contiene alcune interessanti informazioni circa il lancio di una nuova versione del telefono a tema Pac-Man.

OnePlus Nord 2 5G in edizione Pac-Man?

Infatti, il teardown di numerosi APK contenuti all’interno di questa nuova versione del sistema operativo ha portato alla luce immagini, lockscreen, icone, animazioni di sblocco e tanto altro, con riferimenti all’iconico gioco arcade degli Anni ’80.

OnePlus ha aggiunto un nuovo file XML di configurazione che include l’applicazione Pac-Man 256 all’interno della cartella “OnePlus” relativa alla homescreen standard; inoltre, l’APK delle Impostazioni della OxygenOS svela una nuova e simpatica animazione di sblocco con i personaggi tipici di Pac-Man.

Ma c’è di più: l’APK SystemUI contiene numerose stringhe di codice che fanno riferimento a uno speciale orologio in stile Pac-Man per la modalità Always-On.

<string name=”aod_clock_default_style_pc”>aod/aod_layout_0090016.xml</string>

<string name=”kgd_wireless_pm_charging_anim_name”>pm_charge</string>

<string name=”kgd_wireless_pm_charging_fadein_anim_name”>pm_charge_fadein</string>

<string name=”kgd_wireless_pm_charging_fadeout_anim_name”>pm_charge_fadeout</string>

L’applicazione Galleria di OnePlus include riferimenti a uno speciale sticker disponibile solo dopo aver ricaricato lo smartphone con la Warp Charge per 256 minuti:

<string name=”pm_btn_gallery”>Go to Gallery</string>

<string name=”pm_dialog_text”>Use it to edit your photos in Gallery.</string>

<string name=”pm_noti_text”>Hooray! You just unlocked a secret sticker by using Warp Charge for 256 minutes.</string>

<string name=”pm_noti_title”>Gallery</string>

La “conferma” che questa versione speciale di OnePlus Nord 2 5G esiste per davvero arriva anche dal famoso leaker Max Jambor, che su Twitter ha pubblicato una immagine che non ammette seconde interpretazioni.

