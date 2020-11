Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova versione speciale di OnePlus 8T: stiamo parlando di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Così come suggerisce il suo nome, lo smartphone è dedicato a Cyberpunk 2077, popolare gioco RPG e basta un rapido sguardo per capire che a caratterizzare tale device vi è una scocca che di certo non passa inosservata, così come già anticipato dallo stesso produttore lo scorso mese.

Le caratteristiche di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition

Posteriormente la scocca della nuova versione di OnePlus 8T si presenta molto differente da quella “normale” e si suddivide visivamente in tre parti: quella superiore con il comparto fotografico con uno “scalino”, quella centrale con il logo del produttore ed una speciale finitura e quella inferiore con il brand del gioco RPG e una trama in fibra di carbonio.

Ricordiamo che tra le principali feature dello smartphone troviamo un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 12 Gb di RAM, 256 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e monocromatico da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, una batteria da 4.500 mAh (suddivisa in due unità da 2.250 mAh ciascuna) con supporto alla ricarica rapida cablata Warp Charge 65 a 65 watt.

Tra le feature esclusive di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition troviamo uno sfondo live dedicato al simbolo del gioco, un’animazione di sblocco dell’impronta digitale simile alla scansione dell’occhio artificiale nel gioco, varie animazioni ed effetti sonori che ricordano quelli del gioco.

Nella confezione di vendita gli utenti troveranno anche una custodia e il manuale con elementi dedicati al gioco e sei badge esclusivi.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition sarà disponibile in Cina dall’11 novembre nella versione 12GB + 256GB a 3.999 yuan (pari, al cambio, a circa 510 euro). Al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione in altri mercati.

