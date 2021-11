ASUS annuncia l’arrivo in Italia dei suoi ultimi smartphone da gaming, presentati quest’estate a Taiwan: si tratta di ASUS ROG Phone 5s e ASUS ROG Phone 5s Pro, dispositivi pensati per i giocatori mobile che apportano alcuni miglioramenti al modello precedente, l’ASUS ROG Phone 5 proposto nella prima metà dell’anno.

ASUS ROG Phone 5s e ASUS ROG Phone 5s Pro arrivano in Italia

ASUS lancia in Italia i suoi ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro, due smartphone che condividono alcune specifiche tecniche e che sono senza dubbio pensati per chi ama giocare in mobilità. Entrambi possono contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888+ 5G con GPU Adreno 660 e su generose memorie: il modello normale è acquistabile in due varianti, con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage interno UFS 3.1, mentre il modello Pro si spinge addirittura a 18 GB di RAM (sempre LPDDR5).

Il display è un AMOLED Samsung da 6,78 pollici 20,4:9 a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2448), con refresh di 144 Hz e touch sampling rate di 360 Hz, 1200 nit di luminosità di picco, 111,23% di copertura DCI-P3 e certificazioni HDR10 e HDR10+. A distinguere il modello Pro in questo caso è la presenza di un display a matrice di colori posteriore ROG Vision (PMOLED a colori), che può visualizzare animazioni con chiamate in arrivo, durante la ricarica e non solo. Il comparto fotografico è in comune e vede la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (Sony IMX686), ultra-grandangolare da 13 MP (125°) e macro da 5 MP, e di una singola anteriore da 24 MP.

Presenti connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C e sensore d’impronte integrato nel display, oltre che un doppio speaker a sette magneti con Dirac HD Sound. Entrambi possono contare su sensori a ultrasuoni per AirTrigger 5, ma il modello Pro dispone anche di sensori tattili posteriori che forniscono funzioni di attivazione L2/R2.

Il sistema di raffreddamento GameCool 5 con AeroActive Cooler 5 e il gestore delle prestazioni in Armoury Crate garantiscono le migliori performance possibili in ogni scenario di gioco. La batteria è da 6000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Prezzi e uscita di ASUS ROG Phone 5s e ASUS ROG Phone 5s Pro in Italia

ASUS ROG Phone 5s è disponibile presso ASUS Eshop, ASUS Gold Store e Unieuro al prezzo consigliato di 999 euro (12-512 GB) o 1099 euro (16-512 GB), mentre ASUS ROG Phone 5s Pro arriverà solo presso i primi due da metà novembre al prezzo di 1299 euro (ma è già possibile eseguire il preordine).

acquista ASUS ROG Phone 5s su ASUS Eshop

preordina ASUS ROG Phone 5s Pro su ASUS Eshop

