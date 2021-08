Chi prende sul serio il gaming su mobile sarà ben contento di apprendere il lancio dei nuovi smartphone ASUS ROG Phone 5s e ASUS ROG Phone 5s Pro. Evidentemente legato al modello lanciato nella prima metà del 2021, ASUS ROG Phone 5, i nuovi device non si limitano solo a montare un processore più potente.

Caratteristiche ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro

Rispetto al modello già noto, entrambi gli smartphone possono contare sulle prestazioni offerte dal processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G e su un nuovo motore IA (Intelligenza Artificiale) in grado di garantire il 20% in più di prestazioni. Il modello ASUS ROG Phone 5s Pro è evidentemente indirizzato a chi non vuole compromessi durante il gaming, merito evidentemente dei 18 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Dal canto suo il modello ASUS ROG Phone 5s può contare su più configurazioni di RAM e storage: 16/18 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno.

Su entrambi i modelli il display da 6,78 pollici è di tipo AMOLED con risoluzione 1080p con supporto al refresh da 144 Hz, ma migliora la latenza di tocco che adesso scende ad appena 24 ms (contro i 24.3 della passata generazione) grazie alla frequenza di campionamento a 360 Hz. Muniti di una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W tramite porta USB Type-C Gen2 e DisplayPort 1.4, trova posto anche il jack audio da 3.5 mm.

Resta invariato il supporto alla connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, jack audio da 3.5 mm, sensore per le impronte integrato nel display e Android 11 con la ROG UI.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,78 pollici a risoluzione Full HD+ da 2448 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, frequenza di campionamento a 360 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 888+;

16/18 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 13 MP con apertura f/2.4, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.0;

fotocamera frontale da 24 MP con apertura f/2.0;

jack audio da 3.5 mm, sensore impronte integrato nel display;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, NFC e USB Type-C;

batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W;

dimensioni: 172.8 x 77.2 x 10.29 mm;

peso: 238 grammi;

Android 11 con ROG UI.

Prezzo e disponibilità ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro

Gli smartphone sono disponibili al pre-ordine in Taiwan fin da oggi con la disponibilità effettiva a partire dal 24 agosto. Ecco le varie configurazioni disponibili:

ASUS ROG Phone 5s con 16 GB + 256 GB di spazio interno a 29.990 dollari taiwanesi, circa 915 euro al cambio;

ASUS ROG Phone 5s con 18 GB + 512 GB di spazio interno a 33.990 dollari taiwanesi, circa 1040 euro al cambio;

ASUS ROG Phone 5s Pro con 18 GB + 512 GB di spazio interno a 37.990 dollari taiwanesi, circa 1160 euro al cambio.

Per il modello ASUS ROG Phone 5s sono disponibili le colorazioni Phantom Black e Aurora White, mentre per il modello ASUS ROG Phone 5s Pro è possibile scegliere solo la colorazione Phantom Black.