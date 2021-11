Ecco le novità dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android

Torniamo a parlare ancora una volta di WhatsApp, che ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.21.23.2, nel Google Play Beta Program.

Insomma, dopo le reazioni ai messaggi, il benvenuto a Meta e la novità per i messaggi eliminati, andiamo a scoprire che cosa c’è di nuovo.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.21.32.2

WhatsApp sta rendendo più semplice per gli utenti capire quando si sta messaggiando con un account business e se l’azienda interlocutrice sta usando un servizio esterno per la gestione dei messaggi e per l’archiviazione delle chat. Ciò era emerso già dalla versione beta 2.21.220.16 per iOS, ma adesso parliamo di WhatsApp Beta per Android, dove stanno arrivando le stesse novità per effetto dell’aggiornamento 2.21.32.2.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, sotto al nome dell’account business compare proprio tale dicitura (“Business Account”), in aggiunta a questo WhatsApp tiene comunque al sicuro chat e chiamate con tali account che usino dei provider, anche se ciò dipende dal modo in cui questi ultimi gestiscono i messaggi (potrebbero appoggiarsi si servizi di Facebook o di terze parti).

Le informazioni essenziali possono essere riassunte così:

I messaggi sono protetti con crittografia end-to-end , questo non cambia. Cambia il modo in cui alcuni account business possono archiviare le proprie chat con gli utenti: comunque, se usano/smettono di usare i servizi di cloud providers, ciò viene notificato nelle chat con gli utenti.

, questo non cambia. Cambia il modo in cui alcuni account business possono archiviare le proprie chat con gli utenti: comunque, se usano/smettono di usare i servizi di cloud providers, ciò viene notificato nelle chat con gli utenti. Gli utenti sanno se un account business si appoggia ai servizi di Facebook oppure no per gestire e archiviare le chat.

oppure no per gestire e archiviare le chat. Gli utenti hanno sempre il controllo sulle proprie conversazioni e possono arrestare e bloccare le chat con account business.

e possono arrestare e bloccare le chat con account business. Non tutti gli account business sono uguali: non tutti usano solution providers, ma alcuni lo fanno. Un account business che usi cloud providers può offrire servizi aggiuntivi. WhatsApp mira a rendere più chiara la differenza tra i vari account business.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come detto questa funzione è attualmente disponibile solo per specifici tester, pertanto non basta avere installato l’ultimo aggiornamento dell’app. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: Il Codacons ha denunciato WhatsApp al Garante per la Privacy