Dopo l’aggiornamento dei giorni scorsi di WhatsApp Beta per introdurre il nuovo rebranding di Meta, in queste ore il team di sviluppo dell’applicazione ha rilasciato l’aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp Beta.

Novità aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp Beta

Con la nuova build dell’applicazione scopriamo che gli sviluppatori di WhatsApp Beta stanno testando la possibilità di eliminare i messaggi in chat per tutti indipendentemente da quando sono stati inviati. Se, infatti, fino ad oggi, è possibile cancellare un messaggio inviato in chat entro e non oltre 4096 secondi, ovvero 1 ora, 8 muniti e 16 secondi, presto ogni utente potrà cancellare un messaggio senza più limiti di tempo.

Uno screenshot proveniente dall’aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp Beta, mostra chiaramente la possibilità di eliminare un vecchio messaggio inviato tre mesi fa. Attualmente la funzionalità è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per essere testata dagli utenti iscritti al canale beta; non abbiamo nemmeno la certezza che la funzionalità permetterà effettivamente di eliminare i messaggi inviati anche prima della sua introduzione.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp beta è attualmente in rilascio per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store di Google. Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse ancora pronto per il vostro dispositivo, potete scaricare manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

