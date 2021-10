Il display di Sony Xperia 1 III convince DxOMark ma non stupisce

Annunciato ufficialmente in coppia con Sony Xperia 5 III lo scorso mese di luglio, Sony Xperia 1 III è l’ultima proposta di della casa giapponese per la fascia premium del mercato – ma non la più estrema – e ora è stato messo alla prova da DxOMark in termini di qualità del display.

Per la verità, non è la prima volta che Sony Xperia 1 III finisce nelle mani del team di DxOMark, che ne aveva già testato il comparto audio il mese scorso.

Sony Xperia 1 III: test del display

Questa volta, come detto, DxOMark ha preso in esame il display di Sony Xperia 1 III, le cui caratteristiche comprendono: pannello di tipo CinemaWide OLED 21:9 da 6,5 pollici con supporto ad HDR10+ ed allo spazio colore BT.2020, risoluzione 4K (1.644 x 3.840 pixel e 643 ppi), frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, campionamento del touch a 240 Hz e Motion blur reduction a 240 Hz. Il tutto coperto da un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus.

Insomma, sulla carta si tratta di un’unità di altissimo livello (non che questo sia una novità per un flagship Sony). Tutti questi numeri si traducono, nella prova di DxOMark, in un punteggio complessivo di 86, che colloca Sony Xperia 1 III alla posizione 21 nella classifica Global Ranking e alla posizione 15 in quella Ultra-Premium Ranking.

I punti di forza sottolineati sono: precisione nella resa dei colori, soprattutto con poca luce e in interna; esperienza gaming piuttosto appagante; ottima uniformità su tutto lo schermo.

Quanto ai punti deboli, la fonte riporta che: lo smartphone non è molto ben leggibile sotto la diretta luce del sole; presenta una tendenza a virare su tinte verdastre quando osservato da determinate angolazioni; l’esperienza di fruizione di video risente di una leggere tinta verde, di un tone mapping poco preciso e di frequenti frame drop.

Nel complesso, si tratta di un display convincente con pochi punti di debolezza.

Leggi anche: Recensione Sony Xperia 1 III