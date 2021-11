Nuove rimodulazioni Vodafone: alcune offerte trasformate in Infinito Black Special Edition

Ci sono delle nuove rimodulazioni in arrivo per determinati clienti di Vodafone Italia: a partire dal 20 novembre, previa opportuna comunicazione, alcune offerte dell’operatore verranno trasformate unilateralmente nella Vodafone Infinito Black Special Edition.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Vodafone per via della promozione di Halloween e delle rimodulazioni positive disposte per alcuni clienti. Adesso rimaniamo in tema di rimodulazioni tariffarie, che per alcuni clienti saranno positive o neutre – dunque con diminuzione di prezzo o nessuna variazione –, mentre per altri comporteranno anche degli aumenti dei costi mensili.

Rimodulazioni: alcune offerte diventano Vodafone Infinito Black Special Edition

La scelta di trasformare alcune offerte già attive nella Vodafone Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese si inserisce nell’ambito dell’opera di semplificazione che l’operatore rosso ha deciso di mettere in atto.

Il cambiamento toccherà i clienti privati ricaricabili selezionati da Vodafone. In aggiunta alla trasformazione dell’offerta, verranno aggiunti senza sovrapprezzi, ove non precedentemente presenti, anche i servizi di reperibilità Chiamami & Recall e l’ascolto della Segreteria telefonica.

Per quanto riguarda l’offerta in sé, Vodafone Infinito Black Special Edition comprende un pacchetto decisamente completo: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, GB illimitati alla massima velocità disponibile (in 4G, 4.5G e 5G).

Va precisato che quella descritta è un’offerta ad personam, che può essere proposta in ben 20 combinazioni differenti con prezzi mensili che possono variare da 20 a 39 euro al mese e che solitamente include anche 500 minuti di chiamate verso i Paesi UE.

Chi tocca la rimodulazione: esempi e recesso

Tutti i clienti Vodafone che saranno direttamente interessati da questa nuova rimodulazione, che sarà efficace dal 20 novembre 2021, sono già stati avvisati dall’operatore sia mediante SMS informativi che attraverso l’app My Vodafone.

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di alcuni clienti con offerta Vodafone Shake Remix avente un costo di 9 euro al mese: per effetto della trasformazione, si troveranno a pagare 2,99 euro al mese in più per la Vodafone Infinito Black Special Edition. Di contro, alcuni clienti selezionati partono dall’offerta Vodafone Shake it Easy da 14,99 euro al mese e grazie alla trasformazione avranno la possibilità di pagare 3 euro in meno ogni mese.

Di seguito si riportano un paio di esempi di messaggi informativi ricevuti dai clienti Vodafone:

«Modifica contrattuale: per continuare ad offrirti servizi di alta qualità e garantirti un’esperienza sempre migliore, stiamo aggiornando le nostre offerte per adeguarle alle nuove esigenze di traffico. Dal primo rinnovo successivo al 20/11 il costo della tua offerta aumenterà di 2,99 euro al mese. Già dal prossimo rinnovo la tua offerta avrà Giga, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi Chiamami e Segreteria telefonica non prevedranno più alcun costo. Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali nè costi di disattivazione fino al 19/11 su […]». «Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce. Avrai Giga, minuti e SMS illimitati e dal primo rinnovo successivo al 20/11 pagherai 3 Euro in meno rispetto alla tua offerta attuale».

Oltre alla comunicazione anticipata, i clienti Vodafone coinvolti nella trasformazione stanno poi ricevendo un secondo messaggio due giorni prima della concreta rimodulazione. Ecco un esempio:

«Ti ricordiamo che tra 2 giorni, senza costi di attivazione, la tua offerta diventa Infinito Black Special Edition con minuti sms e giga illimitati. Il cambiamento sarà effettuato il giorno dopo del rinnovo della tua attuale offerta. Per ogni fase dell’operazione riceverai un sms informativo».

Se da una parte la maggior parte delle trasformazioni stia avvenendo in favore della Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese, non si può escludere la proposta della stessa offerta prezzi personalizzati differenti.

Tutti i clienti toccati dalla rimodulazione hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 70, comma 4, D. lgs 1 agosto 2003, n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto. Tra le modalità di recesso gratuito, che presuppone l’incazione della ““modifica delle condizioni contrattuali“ come causale, si segnalano: PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it; raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 10015 Ivrea (Torino); chiamata al Servizio Clienti Vodafone al 190 o compilazione del modulo dedicato nei negozi Vodafone; sito ufficiale dedicato variazioni.vodafone.it, accedendo con le stesse credenziali dell’area fai da te di Vodafone.

Infine, va ricordato che da domani, 1 novembre 2021, ci saranno delle altre rimodulazioni firmate Vodafone.

