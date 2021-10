Buone notizie per alcuni clienti Vodafone arrivano dal popolare operatore telefonico, che nelle scorse ore ha iniziato ad avvisare dell’introduzione di un importante miglioramento dei contenuti della propria attuale offerta.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle segnalazioni, alcuni utenti selezionati stanno ricevendo un SMS con cui vengono informati di un notevole aumento del quantitativo di Giga inclusi nella propria offerta.

Vodafone fa un omaggio ad alcuni clienti

Questo è il testo dell’SMS inviato da Vodafone ai clienti selezionati:

Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce ma il costo non cambia. Avrai 100 Giga e minuti illimitati senza nessun costo aggiuntivo rispetto alla tua attuale offerta.

Pare che ad essere interessata sia soprattutto l’offerta Special Minuti 30 Giga, piano che metteva a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati al costo di 11,97 euro al mese. In virtù della modifica, per i clienti selezionati a partire dal prossimo rinnovo mensile il quantitativo di traffico dati disponibile passa da 30 Giga a ben 100 Giga.

Al momento non è possibile escludere che anche altre offerte possano essere interessate da questa modifica e ciò ci ricorda che non sempre le rimodulazioni devono essere accolte con preoccupazione: può capitare, infatti, che le novità siano anche positive per i clienti.

Pare, inoltre, che alcuni degli utenti che hanno ricevuto l’SMS informativo da Vodafone relativo a questa iniziativa di recente siano rientrati anche nella promozione in virtù della quale potranno beneficiare per un altro anno di 50 Giga di traffico dati aggiuntivo al mese e ciò significa che per i prossimi 12 mesi avranno ben 150 Giga ogni mese con cui divertirsi.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

