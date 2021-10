Il primo teardown di Google Pixel 6 ne svela tutti i segreti e la riparabilità

Sin dal momento dell’annuncio ufficiale non passa giorno senza che si scopra qualche nuovo dettaglio interessante dei Google Pixel 6 e questa volta è il teardown del modello più piccolo a metterlo a nudo, svelandoci com’è costruito e la sua riparabilità.

Insomma, mentre Google cerca di stare dietro alla domanda di Pixel 6 Pro, scopriamo tutti i segreti di Google Pixel 6.

Google Pixel 6: teardown e riparabilità

I Google Pixel 6 hanno aperto un nuovo importante capitolo nella storia degli smartphone Made by Google in termini ambizioni e strategia. Il salto di qualità in termini di ricercatezza del design e dei materiali è evidente, tuttavia resta da capire come ciò si ripercuota sulla riparabilità, aspetto per il quale i precedenti Pixel di Google sono stati spesso lodati.

In particolare, Google Pixel 6 è protagonista di un primo teardown realizzato dal canale PBKreviews. A differenza del modus operandi di JerryRigEverything, questo canale struttura il teardown come una sorta di guida, utile sia per coloro che vogliano smontare lo stesso modello che per chi voglia darsi alle riparazioni DIY.

Purtroppo, Google Pixel 6 non entusiasma in termini di facilità di smontaggio e riparabilità: il punteggio di 6 su 10 non suona come una bocciatura, ma neppure come un elogio. I motivi del punteggio assegnato possono essere individuati innanzitutto nell’abbondante impiego di colla, che rende poco agevole anche la rimozione della batteria; secondariamente, si segnala scelta poco felice di saldare la porta USB-C alla scheda madre.

Dal momento che in fase di smontaggio sono emerse anche alcune scelte curiose, come ad esempio quella relativa al posizionamento del motorino aptico, vi lasciamo alla visione del video.

