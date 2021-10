A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di Samsung Galaxy M52 5G, il nuovo smartphone di fascia media con connettività 5G del colosso sudcoreano, in queste ore Samsung Galaxy M52 5G è disponibile all’acquisto in Italia a 399 euro.

Samsung Galaxy M52 5G è disponibile in Italia

La scheda tecnica di Samsung Galaxy M52 5G lo pone in diretta competizione di un altro campione della fascia media: Samsung Galaxy A52s 5G, da noi considerato uno tra i più validi nella fascia media. Ebbene, lo smartphone di Samsung offre un pannello Super AMOLED Plus da 6,7 pollici Infinity-O con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G affiancato da 6 GB di RAM (con supporto alla tecnologia RAM Plus) e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB, fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W e Android 11 con la One UI 3.1.

Se siete alla ricerca di un buon dispositivo di fascia media, potete acquistare Samsung Galaxy M52 5G fin da oggi cliccando il link sottostante:

Acquista Samsung Galaxy M52 5G su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Una chicca di Google Pixel 6 è disponibile anche su altri device

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!