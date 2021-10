Samsung Galaxy S22 Ultra avrà un display OLED con una luminosità di picco mai raggiunta da un pannello prodotto dalla casa sud-coreana. Questo è quanto sostiene un’indiscrezione lanciata da uno dei leaker più affidabili in ambito tech.

Luminosità “accecante” per Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà record per un OLED Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà certamente uno smartphone interessante, viste le indiscrezioni che stanno spuntando in queste settimane. All’uscita mancano ancora alcuni mesi, ma i rumor non hanno intenzione di attendere, a quanto pare. Secondo Ice universe lo smartphone di fascia premium potrebbe disporre di una ricarica rapida a 45 W, ma anche di un display OLED con una luminosità di picco mai vista prima su un pannello del produttore.

Come constatato anche dallo stesso leaker, Samsung avrebbe deciso di tenere per sé il meglio della propria tecnologia OLED (e come biasimarla?): quale miglior smartphone di Samsung Galaxy S22 Ultra per mostrare il fiore all’occhiello?

Le ultime suggeriscono una presentazione della serie Galaxy S22 durante il mese di febbraio 2022, con un S22 Ultra dotato di S Pen e di un design molto particolare, quasi di rottura rispetto agli altri modelli attesi (che dovrebbero essere più simili agli attuali Samsung Galaxy S21). Siamo certi che prima di allora avremo modo di scoprire tanti altri dettagli sul nuovo smartphone di punta della casa di Seul.

in copertina Samsung Galaxy S21 Ultra

Leggi anche: Android 12 e One UI 4.0 potrebbero essere vicini ai Samsung Galaxy S21