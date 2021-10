Instagram e, più in generale, Facebook non stanno di certo vivendo il loro periodo più roseo tra scandali, leak e una maggiore richiesta di attenzioni verso i più giovani sulla piattaforma a cui il colosso sembra voler rimediare immediatamente. Nonostante la bufera mediatica, il social continua ad aggiornarsi introducendo alcune novità per le Dirette Instagram.

Quest’ultime sono tra le funzioni che maggiormente consentono a un creatore di contenuti della piattaforma di migliorare il proprio rapporto con i fan e, più in generale, sono diventate una funzione ormai imprescindibile per molti creators del social.

È per questo motivo che Instagram stessa continua a puntare forte sulle Dirette annunciando alcune novità che puntano a migliorare la vita dei creatori di contenuti.

Le Dirette Instagram abbracciano la Practice Mode

Le novità principali sono due: la possibilità programmare le proprie Instagram Live fino a 90 giorni in anticipo e condividere la live programmata nelle Storie o tramite un post e un nuovo tool denominato “Practice Mode” che consentirà ai creatori di contenuti di entrare nella Live prima di andare in diretta in modo da controllare vari parametri come suono, luci, filtri, argomenti di cui parlare e così via prima di far partire la diretta Instagram.

Due aggiunte che indubbiamente andranno a migliorare drasticamente la vita di influencer e creatori di contenuti consentendo loro di organizzare al meglio le Live Instagram, pianificarle in anticipo e farsi trovare pronti al momento della diretta.

