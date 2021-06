Instagram ha storicamente imposto delle limitazioni in merito a chi può inserire link swipe-up nelle storie, tuttavia in data odierna ha preso il via un test che potrebbe segnare una piccola grande svolta.

La nuova funzione che Instagram sta testando consente, in poche parole, di inserire dei link all’interno delle storie sotto forma di sticker. Una prima differenza pratica rispetto alla feature attuale consiste nel sostituire lo swipe-up con un ancora più semplice tap. Inoltre, gli utenti avranno anche la possibilità di rispondere alle storie contenenti degli sticker-link, cosa impossibile con le storie con swipe-up per aprire un link.

Per adesso, si tratta di un test di portata molto ridotta e Vishal Shah, Head of Product di Instagram, ha riferito ai colleghi di The Verge che al momento si tratta essenzialmente di capire in che modo gli utenti possano trarre vantaggio dalla possibilità di condividere link nelle storie. In pratica, Instagram terrà gli occhi aperti per capire che tipi di link gli utenti pubblicheranno, con particolare attenzione a spam e disinformazione.

Secondo il dirigente, comunque, gli sticker-link sono un passo nella giusta direzione e sono maggiormente in linea col modo in cui gli utenti fanno uso della piattaforma. L’esito di questo test servirà a Instagram anche per capire se rendere la funzione disponile per tutti gli utenti o se lasciarla a diposizione solo di quelli che già adesso hanno linking privileges.

Ancora una volta, i link saranno limitati solo alle storie e Instagram non ha in programma di portarli nel feed o in altre parti dell’app.

Per quanto riguarda la portata del test, pare che Instagram lo stia rendendo disponibile per gli utenti che hanno trovato il modo di far sentire la propria voce sulla piattaforma. Non necessariamente utenti verificati o con almeno diecimila follower, ma anche attivisti et similia.

