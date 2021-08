Instagram è uno dei social network più amati del momento, soprattutto dagli utenti più giovani e il suo team di sviluppatori di tanto in tanto introduce delle nuove feature per garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca.

Ebbene, a volte il team di questo social network rimuove anche delle feature e ciò è quanto avverrà a partire da lunedì 30 agosto, quando gli utenti non potranno più sfruttare la gesture swipe-up.

Così come apprendiamo da The Verge, infatti, la funzione che consente alle persone di visitare pagine Web esterne con uno scorrimento verso l’alto non sarà più disponibile e sarà sostituita dalla possibilità per gli utenti di inserire degli appositi adesivi che, una volta toccati, porteranno direttamente al sito esterno.

Pare che dietro tale decisione vi sia la volontà di snellire l’esperienza di creazione delle storie e offrire agli utenti un più elevato controllo creativo nelle proprie storie.

Il team di Instagram ha precisato che per il momento soltanto le persone che avevano i privilegi della feature swipe-up riceveranno la nuova opzione dell’adesivo, spiegando che l’eventuale estensione a tutti gli utenti è ancora in fase di valutazione.

In arrivo i like per le Instagram Stories

C’è un’altra novità in arrivo per gli utenti Instagram, così come ci viene svelato su Twitter da Alessandro Paluzzi: il team di sviluppatori di questo popolare social network, infatti, sta lavorando per implementare la possibilità di mettere i like alle Storie di Instagram.

Actually you can put a like multiple times 👇🏻 pic.twitter.com/uPEa2gmgnm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Stando a quanto è stato reso noto da Paluzzi, al momento pare che sarà possibile inviare più like alle Instagram Stories e ciò significa che il relativo autore non dovrebbe ricevere in privato un messaggio della reazione (probabilmente ci sarà un elenco in cui controllare tutti i Mi piace della storia).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per saperne di più su questa nuova funzionalità e sulla sua disponibilità per tutti gli utenti. Nel frattempo, potete scaricare l’ultima versione disponibile di Instagram per Android dal Google Play Store: