Sulla qualità della scheda tecnica di Xiaomi 11T non si discute, tanto che al momento è uno degli smartphone di fascia medio alta più appetibili. Se state aspettando l’occasione giusta per acquistarlo, l’offerta preparata da Xiaomi Italia potrebbe farvi sciogliere gli ultimi dubbi.

Xiaomi 11T in offerta su mi.com

Xiaomi 11T non ha certo bisogno di presentazioni, ma per i più distratti ricordiamo lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e risoluzione FullHD+. Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Dimensity 1200-Ultra, con CPU a 3 GHZ e GPU ARM Mali a 9 core, assistito da 8 GB di RAM e fino a 2567 GB di memoria interna.

Di tutto rispetto anche la fotocamera, con sensore principale da 108 megapixel, affiancato da un sensore ultra grandangolare e da un telemacro, per foto di qualità in ogni situazione. E la batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 67 watt che permette di arrivare al 100% in appena 36 minuti, offre un’autonomia più che soddisfacente in ogni condizione d’uso.

Oggi, come dicevamo, l’acquisto risulta ancora più interessante grazie alla doppia promozione messa in atto da Xiaomi Italia. Su mi.com, lo store ufficiale del colosso cinese, è possibile infatti acquistare Xiaomi 11T con uno sconto di 50 euro su entrambe le varianti. E fino alle ore 13:00 di domani, giovedì 28 ottobre, riceverete in omaggio le cuffie true wireless Redmi Buds 3 Pro, del valore di 69,99 euro.

Potete acquistare Xiaomi 11T su mi.com visitando questo link. E ricordate che la promozione scade domani.

