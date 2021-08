Indecisi su Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G perché non sapete se gli smartphone pieghevoli possano fare al caso vostro? Il produttore sud-coreano ha pensato anche a questo e dà la possibilità di provare i dispositivi e decidere se tenerli o meno. In più con un codice sconto.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G: come provarli e acquistarli in offerta

Acquistando un Samsung Galaxy Z Fold3 5G o Samsung Galaxy Z Flip3 5G entro il 31 ottobre 2021 in uno dei punti vendita aderenti (che comprendono il Samsung Shop, ovviamente), è possibile provarlo per 60 giorni e poi decidere se tenerlo o meno. In caso di cessione verrà rimborsato il prezzo di acquisto originario (a meno che non siano presenti graffi). Per aderire è necessario registrare il prodotto entro 15 giorni dall’acquisto sul sito www.prova-galaxy.com/italy.

In più, acquistando i due smartphone pieghevoli e registrandoli su Samsung Members entro 30 giorni è possibile ottenere un anno di protezione gratuita Samsung Care+. Non è finita: decidendo di dare una possibilità ai nuovi prodotti della casa di Seul, si possono acquistare sul Samsung Shop con il 5% di sconto utilizzando il coupon GALAXY5: basterà digitare quest’ultimo in fase di acquisto, all’interno del carrello.

