Alcuni amori durano una vita, è proprio il caso di dirlo, e con Nokia 6310 ci sentiamo di dire che il ritorno dopo vent’anni è un tuffo nel passato ricco di tanti bei ricordi.

Caratteristiche Nokia 6310

Quest’oggi Nokia 6310 risorge dalle ceneri dopo vent’anni – veniva lanciato per la prima volta nel 2001 – e anche dopo tutto questo tempo riprende l’iconico e inconfondibile design ma lo migliora per renderlo al passo coi tempi.

In poche parole Nokia 6310 si rinnova dove conta ma resta fedele in quei punti che l’hanno reso un telefono apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo. Il “mattone” dispone adesso di alcune funzionalità moderne, come un ampio display a colori, e può ancora contare su una batteria capace di offrire settimane intere di utilizzo a fronte di una singola ricarica.

“Non li fanno più come una volta’ è una frase che abbiamo rinnegato“, annuncia Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global. “Offriamo ancora quella qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi. Abbiamo recentemente lanciato il nuovo Nokia XR20, uno smartphone pensato per durare che, ai miei occhi, è come un moderno Nokia 3310

racchiuso in uno smartphone; e ora il Nokia 6310 è tornato ed è migliore che mai. Per tutti gli amanti dei feature phone, incarna l’iconico modello originale e, se il suo schermo curvo da 2,8 pollici può essere una novità, il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi. Dopo essere passato alla storia come uno dei pionieri che nel 2001 hanno portato i cellulari nel mainstream, il suo impatto 20 anni dopo non mi sorprende anzi, è una tradizione che il nuovo Nokia 6310 prolungherà nei prossimi 20 anni“.

Con il feature phone si possono ascoltare i notiziari, le stazioni musicali, restare in contatto con i tuoi familiari oppure divertirsi con Snake; inoltre, il rivestimento in policarbonato è robusto e resistente agli urti e ai colpi.

Prezzo e disponibilità Nokia 6310

Lo smartphone Nokia è disponibile nelle colorazioni nero e verde al prezzo di 59 euro: potete acquistarlo fin da subito a questo link di Amazon – il prezzo è maggiorato di 0.90 euro – con disponibilità immediata.

