Ieri abbiamo visto come potrebbe essere Xiaomi 12 secondo un concept da brividi, mentre oggi una nuova indiscrezione ha rivelato alcuni dettagli sul sistema di fotocamere della prossima serie di punta di smartphone Xiaomi.

Secondo il post pubblicato oggi dal noto informatore Digital Chat Station, la gamma Xiaomi 12 presenterà tre sensori primari da 50 MP sul retro.

Xiaomi 12 potrebbe impiegare una fotocamera da 50+50+50 MP

Stando a quanto riportato nel post dell’informatore, l’azienda sta pianificando di lanciare Xiaomi 12 con una fotocamera posteriore da 50+50+50 MP che includerebbe un generoso sensore primario, insieme a un obiettivo ultra grandangolare e a un teleobiettivo periscopico, entrambi ad alta risoluzione.

Questo sarebbe in linea con i precedenti rapporti trapelati relativi al comparto fotografico di Xiaomi 12, tuttavia l’informatore ha aggiunto che il sistema di fotocamere da 50 MP sarà lanciato in due serie di punta.

L’altra gamma a utilizzare lo stesso sistema di fotocamere potrebbe essere Samsung Galaxy S22, che dunque offrirebbe la stessa soluzione almeno sul modello di punta della serie Xiaomi 12.

Altre specifiche attese per la prossima serie di punta di Xiaomi includono il SoC Qualcomm Snapdragon 898, una batteria fino a 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W e per la ricarica rapida wireless da 100 W. Al momento il rapporto del leaker non è ancora confermato, quindi è da prendere con le pinze.

