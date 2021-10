WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo ma Facebook, come per altri suoi prodotti, è sempre in cerca di modi per monetizzare. Ecco quindi che dopo aver introdotto un modo per gli utenti WhatsApp per poter fare acquisti su cataloghi di account business, l’aggiunta di categorie di prodotti, chiamate Collections, che rendono l’esperienza di ricerca e acquisto di beni più snella e veloce.

Con la nuova funzionalità ora le imprese potranno organizzare i prodotti in vendita sul loro catalogo WhatsApp in Collections, così che i clienti non debbano per forza sprecare tempo a scorrere lunghe liste di oggetti per trovare ciò che stanno cercando. Dal punto di vista degli acquirenti saranno visualizzate innanzitutto le categorie che poi porteranno alle liste di prodotti corrispondenti. Non cambia comunque la modalità di accesso a un catalogo, che rimane tramite link o banner all’interno della chat.

WhatsApp ha dichiarato che l’app è diventata molto popolare dall’inizio della pandemia di COVID-19 per lo shopping in paesi emergenti come Brasile ed India, che ovviamente possono portare un enorme bacino di utenti e quindi di profitto per Facebook. Anche in questo caso però, come ultimamente spesso capita con i social di Menlo Park, non è tutto rose e fiori, in quanto il nuovo sistema di pagamento mobile creato da WhatsApp è stato sospeso durante la fine dello scorso anno.

In ogni caso la nuova feature è pronta giusto in tempo per le feste di fine anno, momento fondamentale dell’anno per la mole di acquisti e transazioni che vengono effettuati in tutto il mondo. L’azienda ha inoltre fornito una pagina per illustrare il funzionamento e come gestire il setup di questa nuova funzione da parte delle aziende.