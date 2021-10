A seguito della presentazione di Google Pixel 6/6 Pro e il lancio della versione stabile di Android 12, il colosso di Mountain View sta continuando ad aggiornare le applicazioni proprietarie per godere di tutte le novità presenti nel nuovo sistema operativo mobile.

Il link al download delle suonerie di Google Suoni

In queste ore Google ha anche rilasciato Google Suoni 3.0 contenente 42 nuove suonerie e il tanto atteso aggiornamento al Material You. Questi toni, suonerie e allarmi sono disponibili su tutti i dispositivi Google Pixel supportati ma, purtroppo, non è lo stesso per gli smartphone di altre marche.

Previous Next Fullscreen

Se volete utilizzare tutti e 310 i suoni disponibili su Google Suoni e trasformare il vostro smartphone in un vero e proprio Google Pixel munito di Android 12, potete aggirare l’ostacolo scaricando le suonerie tramite il link in calce alla news. Una volta concluso il download dovete estrarre il contenuto dell’archivio, entrare nelle Impostazioni del sistema, nel pannello “Suoni e vibrazione” e scegliere il nuovo tono delle notifiche e molto altro.

I nuovi suoni per le notifiche, i toni di sistema, gli allarmi, sono disponibili su i Google Pixel aggiornando Google Suoni dal Play Store oppure scaricando l’APK da questo link. Gli altri utenti che invece non dispongono dell’applicazione possono scaricare tutti i suoi presenti su Google Suoni attraverso il seguente link:

Download di tutti le suonerie, toni e notifiche di Google Suoni

Potrebbe interessarti anche: Pazzi di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro? Dove e come acquistarli dall’Italia