Feder Mobile lancia oggi una nuova offerta Limited Edition che include minuti, SMS e Internet: si chiama SPIN 50 e risulta attivabile fino alla fine del prossimo mese (salvo cambiamenti). Scopriamo tutti i dettagli.

Disponibile Feder Mobile SPIN 50: i dettagli dell’offerta Limited Edition

Feder Mobile continua a proporre iniziative per conquistare nuovi clienti: dopo aver cambiato idea e aver bloccato i prezzi delle proposte di lancio (il debutto è avvenuto quest’estate), l’operatore virtuale lancia l’offerta SPIN 50, attivabile fino al 30 novembre con nuovi numeri o passando da un altro operatore (ad eccezione di Vodafone, alla quale si appoggia per la rete 4G).

Feder Mobile SPIN 50 mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, 50 SMS e 50 GB di Internet al prezzo di 5,99 euro al mese. Il costo totale per l’acquisto è di 28,90 euro, cifra che comprende il primo mese di traffico.

Vi ricordiamo che Feder Mobile offre altre cinque tariffe: Easy (3,99 euro), Standard (5,99 euro), Plus (6,99 euro), High (7,99 euro) e Best con 100 GB (8,99 euro). Con l’iniziativa Sliding Cost l’operatore permette ai clienti di passare ogni mese a quella che più conviene per il periodo, scegliendo tra le ultime quattro citate. Per maggiori informazioni e per l’attivazione potete rivolgervi al sito ufficiale.

