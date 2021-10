Feder Mobile ci ripensa e torna sui suoi passi cancellando gli aumenti per le sue offerte che aveva comunicato in occasione del suo debutto, i quali sarebbero dovuti scattare all’inizio del prossimo anno.

Feder Mobile blocca i prezzi delle sue offerte

Ciò significa che le offerte in questione, ovvero Easy, Standard, Plus, High e Best, non subiranno una variazione di prezzo e non costeranno 1 euro in più a partire dal 2022; il prezzo, fa sapere Feder Mobile, è questo e resterà bloccato nel corso del tempo.

Il portafoglio di offerte di Feder Mobile, vi ricordiamo, si compone di otto offerte e di queste cinque sono dedicate ai clienti consumer e tre a quelli business, cioè forniti di una partita IVA. Le offerte, ricapitolando, con i prezzi base e bloccati, sono quelle che vedete qua sotto:

Feder Mobile, vi ricordiamo, è un operatore virtuale che utilizza la rete di Vodafone e che permette di usufruire dei suoi servizi utilizzando anche un’applicazione ufficiale messa a disposizione negli store di Google e Apple da ormai qualche settimana.

