Ultimamente quasi tutti gli smartphone popolari a marchio Xiaomi e Redmi hanno ricevuto la certificazione del programma Android Enterprise Recommended di Google.

A cinque mesi dal lancio, anche POCO M3 Pro 5G ha ottenuto questa certificazione ed è il primo smartphone dell’azienda a riceverla.

POCO M3 Pro 5G è il primo smartphone dell’azienda certificato Android Enterprise Recommended

Per chi non lo sapesse, il programma Android Enterprise Recommended aiuta le aziende a selezionare smartphone e tablet che hanno una politica di aggiornamento hardware e software adeguata per essere supportati più a lungo.

Tuttavia è interessante apprendere che POCO M3 Pro 5G è il primo dispositivo della società a ottenere questa certificazione, anziché POCO F3 che potrebbe comunque entrare a far parte della lista nel prossimo futuro.

POCO M3 Pro 5G è lo smartphone 5G più economico del brand e il supporto per la rete mobile di quinta generazione è uno dei pochi punti forti di questo dispositivo, insieme al SoC MediaTek Dimensiy 700 e alla batteria da 5.000 mAh.

In poche parole, se un’azienda è alla ricerca di uno smartphone 5G economico in grado di offrire una lunga autonomia e un supporto esteso, M3 Pro 5G di POCO dovrebbe essere una delle scelte più azzeccate.

