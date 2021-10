Se vi chiedessimo di pensare ad uno dei prodotti più popolari di Google e meglio integrati nel suo ecosistema, siamo certi che la maggior parte andrebbe dritta su Google Assistant, soluzione che può essere senza dubbio ritenuta una delle colonne portanti di tutta l’offerta del colosso di Mountain View.

Dagli smartphone agli smart speaker, dalle smart TV agli smart display, Google Assistant è divenuta la soluzione che accomuna gran parte dei prodotti che fanno girare uno dei sistemi operativi di Google e che aiuta gli utenti a interagire con essi, ciò grazie anche alla semplicità del sistema di funzionamento alla sua base: è sufficiente il comando di attivazione vocale (“Ehi Google”) e fare una domanda o impartire il comando.

E se si pensa che Google Assistant nelle scorse ore ha compiuto il suo quinto compleanno, si può comprendere quanto straordinario sia il successo di questa soluzione, che in così poco tempo è stata capace di affermarsi come uno dei servizi su cui si basa tutto l’ecosistema di Google e che si è fatta apprezzare da così tanti utenti.

Il quinto compleanno di Google Assistant

Il team di Google ha pubblicato un video dedicato al quinto compleanno di Google Assistant, ripercorrendo alcune delle tappe che hanno reso questa soluzione così amata.

Del resto, basta leggere la descrizione del video per rendersi conto del motivo per il quale l’assistente virtuale del colosso di Mountain View è così usato e apprezzato, avendoci aiutato negli anni a compiere tante delle attività di tutti i giorni, da quelle più semplici (come, ad esempio, inviare un messaggio ad amici, colleghi e familiari) a quelle un po’ più complesse (chissà quanti lo hanno sfruttato per farsi dare una mano con le ricette in cucina).

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

Tanti auguri a Google Assistant!