La scorsa settimana abbiamo appreso che HONOR tornerà sul mercato europeo alla fine di questo mese con la gamma HONOR 50 ufficializzata in Cina lo scorso giugno. Una nuova indiscrezione di oggi rivela dettagli sui prezzi della prossima gamma di smartphone HONOR.

La serie HONOR 50 partirà da 499 euro in Europa

Secondo quanto riferito dal blog tedesco WinFuture, i prezzi in Europa per la serie HONOR 50 partiranno da 499 euro per il modello base con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione costerà 599 euro. Purtroppo l’indiscrezione non menziona i prezzi di HONOR 50 Pro.

Un dettaglio importante per gli utenti dell’UE è il fatto che HONOR 50 verrà fornito con i servizi Google Mobile Services preinstallati e quindi non sarà necessario eseguire il sideload delle app mettendo a repentaglio la propria sicurezza digitale.

Honor 50 è atteso con uno schermo OLED curvo da 6,57 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una rispettabile configurazione della fotocamera composta da un sensore principale da 108 MP con un obiettivo da 1/1,52 pollici e binning da 9 a 1 pixel, un obiettivo ultrawide da 8 MP e due fotocamere da 2 MP per scatti macro e rilevamento dei dati di profondità.

Altre caratteristiche attese includono la ricarica rapida cablata da 66 W, uno scanner di impronte digitali sotto il display e un set di colori appariscenti. Il tutto dovrebbe contribuire a rendere la serie HONOR 50 piuttosto interessante. Lo scopriremo il 26 ottobre quando la gamma dovrebbe essere presentata ufficialmente.

