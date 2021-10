L’attesa per il lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si fa sentire e dopo aver visto il nuovo sfondo di default che comparirà su Android 12.1 AOSP ed altri sfondi inediti dai prossimi flagship di Big G, ora possiamo ammirarne ben 44 da diverse collezioni con temi molto diversi tra loro: artistici, floreali, paesaggistici e astratti. La maggior parte di questi è stato pensato per mettere alla prova e mostrare le capacità di Monet, meccanismo grazie al quale l’interfaccia di sistema cambia colore in base ai colori dello sfondo.

La collezione “Motif” contiene sfondi di Pixel 6 dai motivi floreali e astratti

La prima collezione di sfondi dai Pixel 6 contiene due diversi set, uno a tema floreale e uno astratto rispettivamente chiamati “Floating” e “Pieces of G”. “Floating” presenta delle piante e dei fiori rappresentati in maniera artistica posti su uno sfondo dal colore tenue. In maniera simile “Pieces of G” utilizza i poligoni che derivano dal logo “Super G” di Google così da creare collage astratti. Gli artisti dietro questi due set sono rispettivamente Antti Kalevi, finlandese, e Letman, olandese.

Landscapes e Art rappresentano la natura e l’arte, secondo Google

Altri 18 sfondi di Pixel 6 arrivano dalla collezione Landscapes e si tratta di fotografie scattate da Petros Koublis e sono pensate per mostrare i colori della natura in qualsiasi condizione di luce. Anche in questo caso i colori sono tenui e piuttosto uniformi, evidentemente per evitare che Monet crei un’accozzaglia di colori poco piacevole.

Ultimi, ma non in ordine di importanza, sono i 14 sfondi della collezione Art di Google Pixel 6. In questo caso ci troviamo di fronte a fantasie astratte con un effetto leggermente sfocato, in quanto hanno un effetto leggermente acquerellato. In questo caso pare siano attualmente limitati ai soli Pixel 6 e 6 Pro ma è possibile che possano essere estesi agli altri Pixel in un futuro prossimo.