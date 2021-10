Nelle scorse ore Hiroshi Lockheimer, SVP di Android, ha teso la sua mano ad Apple affinché accolga a braccia aperte i messaggi RCS, il nuovo standard di messaggistica disponibile anche in Italia.

Come sappiamo Google è da molto tempo impegnata a spingere verso l’adozione del nuovo standard in tutto il mondo – negli USA il colosso di Mountain View ha stretto una collaborazione con i maggiori gruppi telefonici per favorire l’adozione di Google Messaggi -, ma purtroppo il mondo Apple non rientra all’interno dei piani.

Google spinge Apple ad accogliere i messaggi RCS

Il tweet di Lockheimer è un chiaro riferimento alla volontà dell’azienda di offrire il pieno supporto al colosso di Cupertino per integrare il supporto dei messaggi RCS su iOS: “Le chat di gruppo non devono interrompersi in questo modo. Esiste una Really Clear Solution. Ecco un invito aperto alle persone che possono farlo bene: siamo qui per aiutare.” Il termine “Really Clear Solution” utilizzato dall’SVP di Android è un chiaro riferimento a RCS, lo standard dei messaggi che ha di fatto soppiantato i vecchi SMS.

Apple, dal canto suo, fa ancora orecchie da mercante. L’azienda non ha un record di “aperture” verso il mondo Android in generale, sebbene l’arrivo di FaceTime anche sulla piattaforma Google faccia fan ben sperare che la compagnia di Tim Cook possa accogliere l’offerta di Google.

