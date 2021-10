Samsung sta rilasciando le patch di sicurezza di ottobre per un vasto numero di smartphone e tablet, mentre Xiaomi svela l’arrivo di una nuova build della MIUI 12 per lo smartphone Xiaomi MIX 4. Scopriamo tutte le novità nei capitoli successivi.

Novità aggiornamento per Samsung Galaxy A50/S20 Fan Edition/Tab Active 3

Samsung Galaxy A50 è il primo tra gli smartphone di fascia media del colosso sudcoreano che sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre. Attualmente il dispositivo sta ricevendo il firmware A505GUBS9CUI3 in Colombia, Bolivia e nella Repubblica Domenicana ma, purtroppo, non si conoscono i dettagli dell’aggiornamento a parte le patch di ottobre.

Dopo l’arrivo degli ultimi aggiornamenti di sicurezza di ottobre sulla serie Samsung Galaxy S21 e non solo, lo smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition rientra all’interno dei dispositivi di fascia alta/medio-alta del colosso sudcoreano a montare le patch di ottobre. Attualmente il firmware G781BXXS4CUI1 è in fase di rilascio in alcuni Paesi europei, il che ci fa ben sperare che presto toccherà anche all’Italia.

Il firmware T575XXU3BUI8 attualmente in rilascio per il tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 3 aggiorna il dispositivo con le patch di sicurezza di ottobre. La build è adesso disponibile in Bulgaria, Grecia, Svizzera e Inghilterra.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Tenendo bene in considerazione i Paesi in cui le build sono attualmente in fase di rilascio, in attesa di ricevere la notifica di aggiornamento OTA è possibile controllarne manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento MIUI 12.5.9 per Xiaomi MIX 4

Lo smartphone Xiaomi MIX 4 sta ricevendo un aggiornamento firmware alla versione MIUI 12.5.9 da ben 715 MB, segno che sono presenti importanti novità lato software e non solo le patch di sicurezza di settembre 2021.

Ecco il changelog ufficiale:

Sistema aggiunto il supporto all’audio spaziale per le cuffie Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro ottimizzazioni e aggiunta delle patch di sicurezza di settembre 2021

Lock screen corretto un bug grafico durante lo sblocco con le impronte digitali

Status bar e barra delle notifiche corretto un bug relativo alle notifiche corretto in cui le notifiche non mostravo i bordi arrotondati corretto un bug relativo all’immagine di sfondo quando si riceveva una notifica corretto un bug che non consentiva l’estensione della barra delle notifiche durante l’utilizzo di alcuni temi di terze parti



Come aggiornare Xiaomi MIX 4

L’aggiornamento per Xiaomi MIX 4, quando disponibile, si potrà scaricare tramite OTA oppure dal percorso Impostazioni > Info sistema > tappare sulla voce “Versione MIUI”.

In copertina Samsung Galaxy S20 Fan Edition

