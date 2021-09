Dopo aver svelato un nuovo smartwatch e delle nuove cuffie TWS, Xiaomi non sembra avere intenzione di fermarsi e presenta NFC Mi Pay Straps. Per ora non sono stati svelati molti dettagli durante l’evento “Future Of Contactless Payments” presso il Global Fintech Festival, ma sembra proprio che il produttore voglia puntare sempre di più sui pagamenti tramite NFC.

Xiaomi NFC Mi Pay Straps in arrivo

Dopo una lunga attesa finalmente Xiaomi si è decisa a portare in Italia la versione NFC della sua ultima smart band, ma in futuro potrebbero esserci altre possibilità per i pagamenti contactless. L’azienda ha infatti svelato Xiaomi NFC Mi Pay Straps, un prodotto relativamente misterioso che permetterà di effettuare questa tipologia di pagamenti: si tratterà di cinturini dotati di connettività NFC, con relativi componenti alloggiati negli stessi? I dettagli non sono ancora chiari.

La casa cinese non ha rivelato una data di lancio, ma ha confermato di essere al lavoro in collaborazione con varie società finanziarie indiane, come RuPay, RBL e Zeta. Questi dettagli sono stati diffusi dal dirigente indiano di Xiaomi Raghu Reddy, in accompagnamento all’immagine che vedete in copertina. Purtroppo per ora questo è tutto quello che sappiamo su Xiaomi NFC Mi Pay Straps: continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane.

Potrebbe interessarti: migliori smartwatch con e senza Wear OS