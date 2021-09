È ormai chiaro che Google presenterà Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro nel corso del mese di ottobre, rispettando una tradizione che va avanti ormai da qualche anno. Quello che non è ancora certo è il giorno in cui si terrà l’evento made by Google, e quali saranno i dispositivi hardware e le novità software che accompagneranno il lancio dei nuovi smartphone.

Evento il 5 ottobre?

A fornirci qualche anticipazione è un post rimosso poco dopo la sua pubblicazione, di CNET che con ogni probabilità ha avuto accesso in anteprima ad alcune informazioni. Non è chiaro se si sia trattato di un errore o se Google sia intervenuta per far rimuovere il post, ma Mishaal Rahman, caporedattore di XDA, è riuscito ad acquisire un paio di screenshot dell’articolo, che trovate qui sotto.

Nel post si cita un evento programmato per il 5 ottobre, bel quale dovrebbero essere presentati novità legate ai marchi Nest, Travel e Maps. Nel dettaglio CNET parla di speaker, dispositivi di sicurezza e nuove funzioni per Google Maps e siti di prenotazione viaggi come Google Flight. Il sito sostiene che non si fa menzione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro nella programmazione dell’evento, che quindi potrebbe non essere il classico Made by Google.

Google potrebbe quindi tenere due eventi distinti, uno dedicato ai prodotti delle serie appena citate e uno dedicato esclusivamente ai nuovi Pixel, per dare a ciascun prodotto il giusto risalto e gli spazi che meritano.

A questo proposito è ancora una volta Mishaal Rahman a postare un tweet nel quale fa notare un dettaglio emerso dal codice di Fotocamera Google. A quanto pare è stato aggiunto, con un aggiornamento remoto, un nuovo flag che porta la data del 27 ottobre, giorno in cui dovrebbe essere rilasciato un nuovo update dell’applicazione.

Solitamente Google rilascia nuove versioni delle app insieme ai nuovi smartphone Pixel, per cui è lecito pensare che il 27 ottobre sia la data in cui i due smartphone saranno effettivamente disponibili sui mercati selezionati (a quanto pare l’Italia rimarrà esclusa). Questo porta alla conclusione che l’evento in cui saranno presentati Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro si terrà il 19 ottobre, confermando numerose indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane.

In questo modo Google potrebbe aprire i preordini proprio il 19, al termine della presentazione, così da avere il tempo di preparare le spedizioni e di far arrivare le prime unità agli utenti già il 27 ottobre. Al momento comunque mancano conferme ufficiali su tutte le date citate, quindi dovremo attendere ancora qualche giorno per le conferme definitive. Dopotutto mancano meno di due settimane al 5 ottobre, e Google dovrà fare presto le proprie mosse, svelando le date reali dei propri eventi.