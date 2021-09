Quest’anno Samsung ha chiaramente fatto centro con la serie “Galaxy A” e, mentre i lavori per la generazione 2022 sembrano essere già in corso, sono emerse nuove voci interessanti sul conto di Samsung Galaxy A73, che potrebbe essere il primo modello della serie a montare un sensore fotografico con una risoluzione così elevata.

Il nuovo report di cui parliamo oggi arriva dalla testata sud-coreana “The Elec” e si pone sulla scia di quello precedente che vorrebbe Samsung intenzionata a portare l’OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) sull’intera lineup “Galaxy A” 2022 e dell’indiscrezione che vi abbiamo segnalato pochi giorni fa secondo cui proprio Samsung Galaxy A73 e Samsung Galaxy A53 potrebbero disporre di una GPU AMD.

Samsung Galaxy A73 con fotocamera da 108 megapixel?

Secondo quanto viene riportato dalla testata sudcoreana di cui sopra, il produttore starebbe pianificando il lancio di Samsung Galaxy A73 per la prima metà del 2022 e lo smartphone dovrebbe essere il primo della serie con una fotocamera da 108 megapixel, affiancata da un utilissimo OIS.

Nessuna delle voci riportate, a ben vedere, risulta inverosimile e i motivi sono presto detti. Prima di tutto, Samsung Galaxy A73 darebbe il cambio a Samsung Galaxy A72, che è stato presentato a marzo 2021. In secondo luogo, già il modello attuale dispone di una fotocamera principale con OIS. Infine, di certo Samsung non avrebbe problemi a reperire sensori ISOCELL da 108 megapixel.

Per il resto, l’attuale Samsung Galaxy A72 ha anche una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, una telephoto da 8 megapixel, una macro da 5 megapixel e una fotocamera anteriore da 32 megapixel. Al momento non è chiaro come questa configurazione verrà aggiornata sul nuovo modello.

Di tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A73 si conosce ancora ben poco, anche se è scontata la presenza di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e di una buona dotazione di memorie, mentre è auspicabile il mantenimento della certificazione IP67 contro acqua e polvere. Per quanto riguarda il software, premesso che lo smartphone godrà comunque di un supporto lungo, non è assurdo pensare ad un lancio con Android 12 e One UI 4.0 (ecco la nostra prova della prima versione beta) out of the box.

In copertina Samsung Galaxy A72