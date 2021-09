L’azienda di Redmond lancia oggi Microsoft Start, un feed di notizie personalizzato che si integra in Windows 11 ed è accessibile online e anche su Android e iOS.

Microsoft Start riunisce il feed MSN esistente e Microsoft News integrandoli nella sezione dei widget di Windows 11 e nella barra delle applicazioni di Windows 10.

Microsoft Start include notizie e canali multimediali di oltre 1.000 editori utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per ordinare le notizie presentate agli utenti e per personalizzare i contenuti in base ai loro interessi e al modo in cui interagiscono con essi.

È presente anche una sorta di “moderazione umana”, anche se l’anno scorso Microsoft ha licenziato dozzine di giornalisti e operatori editoriali presso le sue organizzazioni Microsoft News e MSN.

Microsoft News diventa Microsoft Start

Microsoft Start porterà a galla le notizie principali, i consigli personalizzati e i risultati sportivi o le previsioni meteo, tuttavia MSN non scomparirà, solo che Microsoft Start sarà il nuovo marchio per Microsoft News e apparirà prima sui dispositivi mobili.

Il sito Web microsoftstart.com sarà accessibile da tutti i browser moderni e le versioni mobili di Microsoft News verranno rinominate in Microsoft Start. Non appena Windows 11 sarà lanciato, Microsoft Start diventerà disponibile anche sotto forma di widget dalla sezione dedicata del nuovo sistema operativo e anche il browser Microsoft Edge includerà un feed Microsoft Start nella pagina “Nuova scheda”.

Se siete interessati a provarlo, Microsoft Start è già disponibile online o tramite le app per Android e iOS scaricabili qui.

