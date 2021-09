Si chiama “MIUI Pure Mode” l’ultima nuova funzione pensata da Xiaomi per migliorare la MIUI, in questo caso sotto il profilo della sicurezza, in particolare offrendo agli utenti uno strumento di protezione contro app potenzialmente dannose.

Negli ultimi tempi il produttore cinese si sta dando parecchio da fare per innalzare il livello qualitativo della MIUI: nei giorni scorsi, giusto per citare qualche esempio, vi abbiamo parlato della modalità desktop “Pocket PC Mode”, del lancio del programma Explorers e della finestra di lancio globale della MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Xiaomi cerca tester per la MIUI Pure Mode

In aggiunta a quanto detto, Xiaomi sta anche preparando delle nuove funzioni, tra le quali figura proprio la MIUI Pure Mode.

Limitatamente al mercato cinese, il produttore ha avviato il reclutamento di tester per questa nuova funzione, che presenta natura opzionale e vuole aiutare gli utenti a proteggersi contro applicazioni potenzialmente dannose.

Xiaomi sostiene che, anche per via della natura aperta di Android, gli utenti possono facilmente ritrovarsi vittime di applicazioni malevole. Addirittura il 40% delle app installate dagli utenti MIUI non avrebbero mai superato i controlli di sicurezza del produttore e il 10% sarebbero state riconosciute come potenziali rischi.

MIUI Pure Mode è la soluzione pensata da Xiaomi per far fronte a questa situazione: quando attiva, la funzione impedisce l’installazione di applicazioni da fonti esterne e, inoltre, inibisce eventuali installazioni in background senza il consenso e all’insaputa dell’utente.

A differenza di quanto fa Apple con iOS, Xiaomi permette comunque agli utenti non interessati di disabilitare la funzione descritta e, quindi, di installare app fonti esterne. Insomma, a proprio rischio e pericolo.

Come detto, i test di questa nuova funzione sono attualmente limitati al mercato cinese e non è dato sapere né quando arriverà nel canale stabile, né se verrà distribuita anche a livello internazionale.

