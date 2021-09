Nel corso degli ultimi anni i più importanti produttori di tablet (Apple, Samsung, Xiaomi, giusto per citarne alcuni) hanno piano piano aggiornato i propri sistemi operativi al fine di rendere sempre più sottile il confine tra tablet e computer. Xiaomi, con Pocked PC Mode, offre ai propri utenti la possibilità di utilizzare un ambiente di lavoro in tutto e per tutto simile a quello offerto da un sistema operativo desktop come Windows o macOS, con le dovute limitazioni.

Un ambiente ideale per lavorare e giocare

Il canale Youtube ETA Prime svela alcuni concetti chiave della modalità Pocket PC Mode sul tablet Xiaomi Mi Pad 5 Pro, mostrando alcuni dettagli sul suo funzionamento. L’applicazione, disponibile a seguito dell’aggiornamento alla MIUI 12.5 e aggiunta al tablet tramite un semplice sideload, offre pieno supporto a tastiere e mouse Bluetooth per utilizzare il tablet allo stesso modo di quanto è possibile fare con Samsung DeX.

Una volta lanciata, l’applicazione si occupa di trasformare la homescreen di Xiaomi Mi Pad Pro 5 come se fosse un vero e proprio computer, con tanto di taskbar inferiore, accesso rapido alle notifiche, i quick toggle, le impostazioni e molto altro. Le finestre della applicazioni possono essere posizionate a proprio piacimento, proprio come su un OS desktop moderno, mentre un toggle rapido sulla barra dei menu di ogni app permette di estenderla a tutto schermo.

Pocket PC Mode ha però alcuni piccoli problemi di gioventù, se così possiamo definirli, quando si cerca di ridimensionare la larghezza della finestra di alcune app come ad esempio YouTube. In alcuni casi alcune app vanno in crash o risultano poco reattive, segno che c’è ancora del lavoro da fare. Siamo certi che Xiaomi punterà molto su questa modalità per migliorarla nel tempo in modo da offrire ai propri utenti su tablet un ambiente ideale per lavorare con mouse e tastiera.

I più curiosi possono scaricare l’applicazione da questo link di APK Mirror.

