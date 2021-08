Una nuova versione di WhatsApp Beta è stata pubblicata nelle scorse ore sul Play Store e come spesso accade vengono introdotte piccole modifiche al fine di testare il corretto funzionamento dell’app prima del rilascio nel canale stabile, che coinvolge un numero maggiore di utenti.

Con WhatsApp Beta 2.21.18.1 arrivano alcune novità estetiche, che vanno a coinvolgere sia la modalità chiara che quella scura, senza però introdurre nuove funzionalità. Vediamo dunque di capire di cosa si tratta e come poter apprezzare le novità sui vostri dispositivi.

Le novità di WhatsApp Beta 2.21.18.1

Come dicevamo la nuova versione di WhatsApp si limita a portare novità dal punto di vista estetico, visibili soprattutto all’interno delle chat. L’applicazione sta introducendo infatti nuovi schemi di colore, leggermente diversi da quelli utilizzati finora. In particolare è possibile notare un colore leggermente più chiaro nei “fumetti” dei messaggi, sia in modalità chiara che in modalità scura.

Anche la barra di navigazione in alto si aggiorna, anche se il cambiamento è maggiormente visibile nella versione chiara, con un verde leggermente più acceso. Nella modalità scura si nota come lo sfondo della barra superiore si fonda con quello della barra di sistema, per una maggiore integrazione e per un aspetto più omogeneo.

Le nuove colorazioni interessano anche l’anello per l’aggiornamento dello stato, gli sfondi (che ora sono leggermente più scuri), nuove icone nella schermata di condivisione molto altro, anche se servirà un occhio molto attento per scoprire i piccoli dettagli.

Insieme alle novità legate agli schemi di colore ritorna la data di creazione dei gruppi, sparita nelle precedenti versioni beta di WhatsApp, mentre nella casella di inserimento del testo compare ora “Messaggia” per la maggior parte degli utenti, invece di “Scrivi un messaggio”. Per poter utilizzare queste novità è necessario essere iscritti al programma beta di WhatsApp, a cui si può accedere da questa pagina.

Se invece siete già iscritti vi basterà aggiornare l’applicazione dal Play Store, operazione che potete fare utilizzando il badge sottostante.