OnePlus 9 RT, secondo nuovi rumor, dovrebbe essere il nuovo smartphone di fascia alta previsto al lancio durante il mese di ottobre. Le informazioni sul dispositivo lo indicano come correlato al modello OnePlus 9R in termini di hardware, ma con specifiche migliorie qua e là per quanto riguarda il processore e il comparto fotografico.

Simile a OnePlus 9R ma con alcune novità

A tal proposito, OnePlus 9 RT dovrebbe montare lo stesso pannello AMOLED da 120 Hz disponibile su OnePlus 9R, mentre il processore pare che sia lo Snapdragon 870 affiancato da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Dal punto di vista fotografico è altamente probabile che OnePlus punti tutto sul sensore Sony IMX766 da 50 MP lanciato inizialmente su OnePlus 9 e poi sbarcato anche su OnePlus Nord 2 5G.

Brutte notizie, almeno per quanto ci riguarda, per la disponibilità. Sembra, infatti, che OnePlus 9 RT sia indirizzato esclusivamente al mercato cinese e indiano, lasciando così a bocca asciutta l’Europa e il Nord America. Il lancio ad ottobre dovrebbe rendere OnePlus 9 RT il primo smartphone dell’azienda cinese a montare OxygenOS 12 basata su Android 12, almeno stando alle informazioni leak disponibili in rete.

L’arrivo della nuova versione di Android sarà evidentemente un mix tra ColorOS e OxygenOS, con la presenza di particolari funzionalità esclusive tra cui le finestre fluttuanti, nuove impostazioni sulla privacy, un nuovo store per i temi e molto altro. Avremo modo di valutare la qualità delle funzioni al lancio della prima beta di OxygenOS 12 che, secondo alcune fonti, dovrebbe avvenire per la fine di agosto.

In copertina OnePlus Nord 2 5G