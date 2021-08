L’arrivo di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G ha svelato la presenza della versione 3.1.1 della One UI, la interfaccia Android targata Samsung. Inizialmente, secondo i rumor precedenti al lancio, si diceva che in realtà i due smartphone avrebbero introdotto la One UI 3.5, ma solo dopo si è scoperto che si trattava di una notizia non fondata.

Niente One UI 3.1.1 per gli smartphone Samsung

Però, quest’oggi abbiamo la certezza che la versione 3.1.1 della One UI non arriverà mai su nessun altro smartphone Samsung ad eccezione dei due modelli presentati qualche giorno fa. La notizia è stata confermata direttamente da un membro del team di Samsung in un commento all’interno del forum ufficiale, smontando così l’entusiasmo di chi attendeva l’arrivo di questa versione della One UI anche sul proprio device.

Fortunatamente non tutto è perduto considerando che i miglioramenti e le novità di questa versione della One UI arriveranno anche su altri dispositivi muniti della One UI 3.1. Infatti, la serie Samsung Galaxy S20 inizierà a ricevere questo aggiornamento a partire da questa settimana, mentre la serie Samsung Galaxy S21 solo dal 25 agosto – la famiglia Samsung Galaxy Note 20 lo riceverà ancora più in là.

Sebbene questi smartphone continueranno a montare la versione 3.1 della One UI, non dovrebbero esserci differenze in termini di funzionalità per i pochi muniti della One UI 3.1.1.

