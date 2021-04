xTE TIM Cross L è la nuova offerta di rete mobile per chi ha TIM anche a casa

In questi giorni TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta puntando sulla propria customer base di rete fissa per conquistare nuovi clienti nel mobile con l’offerta xTE TIM Cross L.

Se nella giornata di ieri vi avevamo parlato della novità relativa al rinnovo delle offerte, oggi ci occupiamo ancora di TIM per raccontarvi di questa nuova offerta, che può essere attivata sia nei punti vendita fisici dell’operatore che online.

xTE TIM Cross L: info, costi e attivazione

Non è la prima volta che TIM punta sulla convergenza tra rete fissa e mobile, basti pensare al meccanismo TIM Unica, che tra l’altro è perfettamente compatibile con la nuova proposta.

L’offerta xTE TIM Cross L, questo il nome completo, è disponibile solo per i già clienti di rete fissa e, a meno di proroghe, sarà attivabile fino al 30 giugno 2021.

I nuovi clienti di rete mobile interessati devono effettuare contestuale richiesta di portabilità del numero e, in caso di acquisto online, sono tenuti al pagamento – con carta di credito o in contrassegno – di un contributo di 25 euro, di cui 5 euro per l’attivazione e 20 euro di credito telefonico.

Fatte queste premesse, passiamo ora ai contenuti dell’offerta: xTE TIM Cross L comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (con velocità limitata a 150 Mbps in download e a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese, con possibilità di pagamento tramite credito residuo o carta di credito/conto corrente.

In caso di abbinamento a TIM Unica, il costo dell’offerta non varia, ma viene addebitato direttamente in bolletta e i GB inclusi nel bundle diventano illimitati.

L’offerta include gratuitamente anche il piano TIM Base e Chat e i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM.

Va evidenziato che il prezzo dell’offerta è strettamente legato al mantenimento della linea fissa TIM, in caso contrario sale a 14,99 euro al mese.

I clienti che optano per l’attivazione online possono usufruire di una promozione che azzera il costo di attivazione e offre gratis il primo mese, ecco il link:

Attiva online xTE TIM Cross L a 9,99 euro al mese