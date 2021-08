Gli smartphone pieghevoli lentamente stanno divenendo sempre più comuni e il recente lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G non ha fatto altro che aumentare la curiosità di tanti appassionati per questo tipo di dispositivi, il cui speciale form factor è in grado di garantire un’esperienza più ricca rispetto ad un “tradizionale” telefono.

Tra le aziende che già si sono avvicinate a questo specifico settore vi è anche Motorola, che nel 2019 ha lanciato il suo primo modello pieghevole, ossia Motorola RAZR, con a bordo Android 9.

Il produttore non è uno di quelli più veloci nel rilasciare gli aggiornamenti di Android e, quando nella primavera del 2020 è arrivato Android 10, i possessori di Motorola RAZR sono stati piuttosto sollevati.

Per Motorola RAZR arriva Android 11

Ebbene, a quanto pare è arrivato il momento di un nuovo upgrade dell’OS: dagli Stati Uniti, infatti, arriva la notizia del rilascio di Android 11 per questo smartphone.

Stando a quanto si apprende dal sito di Verizon, l’update porta il software alla versione RPV31.Q2-62-7-10 e introduce le patch di sicurezza Android relative a luglio 2021.

Tra le novità segnalate dagli sviluppatori vi sono i miglioramenti relativi alle conversazioni (con le chat in bolle), alla gestione dei vari dispositivi connessi allo smartphone e alla privacy, oltre alle modifiche grafiche relative a vari elementi dell’interfaccia.

Con il rilascio di Android 11 si avvicina a grandi passi il momento dell’abbandono del supporto da parte di Motorola per il suo primo smartphone pieghevole e sarà interessante scoprire quanto a lungo proseguiranno gli update di sicurezza.

L’aggiornamento ad Android 11 per Motorola RAZR è in fase di rilascio negli Stati Uniti ma presto dovrebbe arrivare anche negli altri Paesi in cui lo smartphone è venduto. Potete controllare la sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti e avviando il controllo manuale.

