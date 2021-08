Nella giornata di ieri, 11 agosto 2021, ha preso il via la nuova Promo Cash targata Vodafone: gli Xiaomi Days prevedono offerte per acquistare in un’unica soluzione, a prezzo scontato, diversi smartphone a marchio Redmi e Xiaomi.

Questa nuova iniziativa promozionale, valida – a meno di proroghe o cambiamenti – fino al 31 agosto 2021, fa il paio con le offerte Vodafone Happy Black Limited Edition che vi avevamo illustrato a fine luglio.

Offerte Xiaomi Days di Vodafone (agosto 2021)

Le offerte Xiaomi Days di agosto 2021 sono valide sia per i nuovi che per i già clienti Vodafone e sono disponibili, fino ad esaurimento scorte, solo presso i punti vendita fisici aderenti all’iniziativa.

Fatte queste doverose premesse, entriamo subito nel vivo delle offerte, che si articolano in sconti fino a 80 euro (partendo, ovviamente, dal prezzo di listino):

Redmi 9AT è disponibile al prezzo di 89,99 euro , con uno sconto di 40 euro rispetto al listino di 129,99 euro;

, con uno sconto di 40 euro rispetto al listino di 129,99 euro; Redmi 9T è disponibile al prezzo di 159,99 euro, con uno sconto di 70 euro rispetto al listino di 229,99 euro.

Non è escluso che nei negozi possano essere disponibili modelli diversi da quelli elencati, inoltre, con tutti quelli in offerta per gli Xiaomi Days, Vodafone attiva tre mesi gratuiti di polizza Vodafone Care Plus. L’operatore potrebbe anche proporre l’acquisto in 24 o 30 rate (con costo di attivazione di 9,99 euro una tantum).

