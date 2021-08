Come ben sappiamo con YouTube Premium il colosso di Mountain View offre la possibilità di godersi i video di YouTube senza pubblicità, guardare i video Originals in background (o magari salvarli per la visione offline) e ascoltare senza alcun tipo di restrizione milioni e milioni di brani audio su YouTube Music Premium, il tutto a 11,99 euro al mese.

Un piano più economico con qualche compromesso

Google, in una nota condivisa con i colleghi di The Verge, ha tolto i veli a YouTube Premium Lite, ovvero un piano di abbonamento più economico che ha come obiettivo fornire una visione dei contenuti video su YouTube senza essere interrotti da pubblicità. “Nei paesi nordici e nel Benelux (ad eccezione dell’Islanda), stiamo testando una nuova offerta per offrire agli utenti una scelta ancora più ampia: Premium Lite costa € 6,99/mese (o l’equivalente locale al mese) e include video senza pubblicità su YouTube“, spiega un portavoce dell’azienda.

YouTube Premium Lite, inizialmente scovato da alcuni utenti su subreddit di YouTube, arriva quindi a un prezzo poco più alto della metà dell’abbonamento “standard” e non include però tutto ciò che invece il tier da 11,99 euro offre. Con YouTube Premium Lite, infatti, gli utenti perdono l’accesso a YouTube Music Premium, al download offline e il playback in background.

Non ci sono informazioni circa l’espansione del nuovo taglio di abbonamento anche in altri Paesi, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito. Cosa ne pensate del nuovo abbonamento? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

