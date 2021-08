La presentazione del nuovo smartphone di punta di HONOR è attesa tra poco meno di due settimane, tuttavia una nuova foto è trapelata oggi e sembra confermare il presunto design anteriore e posteriore del dispositivo.

L’immagine mostra l’imponente fotocamera circolare posteriore di HONOR Magic 3 che include apparentemente quattro sensori disposti in un anello, al centro del quale è posizionato un quinto sensore primario.

Trapela una nuova foto del presunto HONOR Magic 3

Frontalmente sono visibili altri due obiettivi nel ritaglio in alto a sinistra, mentre sul lato destro si notano i pulsanti fisici per il controllo del volume e l’accensione dello smartphone.

La disposizione delle fotocamere posteriori è compatibile con quanto emerso ieri, quando il CEO di HONOR Zhao Ming è stato intervistato da un canale televisivo cinese.

Il design delle fotocamere anteriori e posteriori di questo smartphone HONOR è dunque un netto richiamo alla serie Huawei Mate 40. Sebbene HONOR non faccia più parte di Huawei, questo smartphone potrebbe essere stato in lavorazione ben prima della scissione e presumibilmente verrà lanciato con i servizi di Google come HONOR 50.

Alcune specifiche attese per HONOR Magic 3

Il noto leaker Digital Chat Station ha suggerito che HONOR Magic 3 potrebbe offrire un display OLED da 6,76 pollici con risoluzione di 2.772 x 1.344, una ricarica cablata da 66 W e un SoC Snapdragon 888 Plus.