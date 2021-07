Android 13 potrebbe riprendere il nome di un dolce italiano

Lo sviluppo di Android 12 procede a gonfie vele, tanto che giusto poche ore fa vi abbiamo segnalato il rilascio della versione Beta 3.1, intanto qualcuno sta già pensando al futuro meno prossimo del robottino verde: Android 13.

In particolare, da un commit sull’AOSP Gerrit si è scoperto che Google potrebbe avere già stabilito il nome in codice interno con cui identificare Android 13 e il vincitore sarebbe un dolce tutto italiano: “Tiramisù“:

Rename T to Tiramisu

PLATFORM_VERSION_CODENAME is being updated from T to Tiramisu.

Fino a questo momento non si era ancora fatta menzione alcuna di quello che sarà il codename interno della prossima versione di Android, adesso invece sappiamo che con ogni probabilità ci sarà un pizzico d’Italia, anche se soltanto internamente.

Infatti, è bene ricordare che da qualche anno Google non utilizza più pubblicamente nomi di dessert per le versioni di Android, pertanto, ufficialmente, la prossima major release sarà identificata solo come Android 13.

La tradizione di affiancare al numero della versione il nome di un dessert era stata portata avanti dal colosso di Mountain View per un decennio, salvo essere poi accantonata in occasione del lancio di Android 10 (aka Android Q). Da quel momento in poi, le versioni di Android sono identificate unicamente dal numero, tuttavia un piccolo residuo della precedente tradizione permane nei nomi in codice usati internamente: Android 10 era Quince Tart, Android 11 era Red Velvet Cake, Android 12 è Snow Cone e, a quanto pare, Android 13 sarà Tiramisù.

Per gli appassionati, ecco un riepilogo di tutti i nomi di dolci (pubblici o interni) delle versioni di Android: