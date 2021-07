Vodafone ha annunciato di aver collaborato con Nokia nello sviluppo di un nuovo algoritmo di machine learning per le infrastrutture di Rete capace di individuare e – eventualmente – risolvere una qualsiasi anomalia prima che questa possa impattare sui consumatori.

Un algoritmo capace di individuare e risolvere l’80% dei problemi su rete Vodafone

Il nuovo servizio di rilevamento delle anomalie si basa sulla tecnologia Nokia Bell Labs e riesce a rilevare in modo completamente autonomo se delle anomalie stanno coinvolgendo una particolare area cellulare, permettendo ai tecnici Vodafone di intervenire tempestivamente prima che queste anomalie influiscano sulla qualità del servizio.

Questa tecnologia consente, ad esempio, di affrontare più rapidamente problemi quali la congestione di un sito mobile, interferenze, latenza imprevista, difficoltà nella gestione delle chiamate tra celle diverse o errori di configurazione delle chiamate.

Vodafone si aspetta che, non appena il servizio verrà attivato, questo riesca a rilevare e a risolvere automaticamente l’80% di tutti i problemi di rete mobile e di richieste di capacità di Vodafone. Si inizia in Italia con una implementazione dell’algoritmo su oltre sessantamila celle 4G, per poi estendere il servizio a tutti i mercati europei in cui Vodafone è operativa, entro l’inizio del prossimo anno.

Johan Wibergh, Chief Technology Officer di Vodafone, ha dichiarato: “Stiamo costruendo una rete automatizzata e programmabile in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei nostri clienti. Poiché estendiamo il 5G in tutta Europa, è importante abbinare la velocità e la reattività di questa nuova tecnologia a un ottimo servizio. Con l’apprendimento automatico, possiamo garantire prestazioni costanti di alta qualità, smart quanto la tecnologia alla base“.

Raghav Sahgal, President of Cloud and Network Services di Nokia, ha invece dichiarato: “Siamo lieti di celebrare la prima implementazione commerciale della nostra soluzione con Vodafone, in esecuzione sul cloud pubblico. Analizzando i dati di rete, i nostri algoritmi di apprendimento automatico possono rilevare anomalie che incidono sulle operazioni e sulle prestazioni della rete, aiutando gli ingegneri Vodafone a prevenire e risolvere rapidamente i problemi.”