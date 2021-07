Oggi, 19 luglio 2021, prende il via la nuova iniziativa promozionale dello store online ufficiale di POCO: le offerte “POCO Hot Sales – Pura Sostanza” saranno attive fino al 25 luglio, prevedono sconti fino al 18% e toccano i migliori smartphone del brand. Ecco tutti i dettagli.

Se questa mattina abbiamo raccolto le offerte sugli smartphone OnePlus attive su Amazon, adesso ci spostiamo in casa POCO, con offerte che in questo caso sono disponibili sullo store proprietario.

Offerte POCO Hot Sales (19 – 25 luglio): modelli e prezzi

La promozione in argomento coinvolge tutti gli ultimi smartphone di POCO, con soluzioni per tutte le tasche ed esigenze: dal best buy POCO F3 5G ai più economici POCO X3 Pro (ecco la nostra recensione), POCO M3 Pro 5G (ecco la nostra recensione) e POCO X3 NFC, fino al base di gamma POCO M3 (ecco la nostra recensione).

Ecco tutti i modelli e i tagli di memoria protagonisti di queste nuove offerte firmate POCO:

Non va dimenticata, infine, la possibilità di sfruttare il codice coupon POCO5 per ottenere 5 euro di sconto extra in caso di acquisto effettuato tramite l’app ufficiale POCO Store (ecco il link al Google Play Store).

Avete trovato lo smartphone giusto per voi? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

